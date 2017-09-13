В Тюменской области ребенок погиб из-за провала грунта возле школы

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика в результате провала грунта на территории викуловской школы.
Днем 13 сентября в правоохранительные органы села Викулово поступило сообщение о провале грунта на территории школы, в результате чего один из учеников оказался под землей. В ходе проведения поисковых работ сотрудниками регионального МЧС было обнаружено тело мальчика 2009 года рождения.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК - причинение смерти по неосторожности.
На месте происшествия следователи и криминалисты регионального СК проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.
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