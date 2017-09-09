В Нижневартовске опубликовали список пострадавших в железнодорожной аварии

15:45 09 сентября 2017
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Фото - https://vk.com/ofnv86

В столкновении КамАЗа и пассажирского поезда №346 Адлер-Нижневартовск травмы получили пятнадцать человек.

Сейчас в больнице находятся Чирков И.С.,  Комаров Д.Г. (Томск), Бекмагамбетов Р.С.,  Мирземагамедов Л.Т. (Радужный), Машнина Л.В., Рамазанова Р.Н., Лафина Т.А., Саламанов Н.П., Ахмедова И.К., Авилочев Д.В., Финогенова Л.Я. и Красножон Е.Н.

Еще троих пострадавших после обследования отпустили домой, сооьбщается в группе "Официальный Нижневартовск".

Информацию по поводу оказываемой помощи пострадавшим и их размещения, родственники могут получить в службе ЕДДС по телефону: 112.

Теги: Радужный , РЖД , горячая линия , Нижневартовск , ХМАО-Югра , пострадавшие , ДТП , Свердловская железная дорога , аварии
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