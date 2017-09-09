Под Нижневартовском груженый грузовик протаранил вагон пассажирского поезда

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На перегоне Мегион–Нижневартовск сегодня, 9 сентября, в 11:01 по местному времени водитель груженого песком КамАЗа на переезде врезался в вагон проходящего поезда №346 Адлер-Нижневартовск.

В результате происшествия сошел вагон поезда. Как сообщает МЧС Югры, до станции поезд не доехал 17 км. При столкновении пострадал вагон № 5, в котором находились 11 человек.

В целом в аварии пострадали пятнадцать человек, среди них трое детей. Все они доставлены в больницы Нижневартовска. Трое после осмотра отправились домой.

Остальные пассажиры с места происшествия вывезены автобусами и вагонами поезда, не затронутыми последствиями аварии.

Движение по железнодорожной ветке, где случилась авария, приостановлено до выяснения причин и обстоятельств происшествия и до полной ликвидации его последствий, сообщает МЧС Югры.

Силовики уже начали расследование происшествия. Правоохранительными органами рассматривается несколько причин столкновения: водитель уснул за рулем, у грузовика не сработала тормозная система. Сейчас водитель в тяжелом состоянии находится в больнице, сообщается в группе "Официальный Нижневартовск".