К тюменским дачникам приедут специалисты поликлиники

В Тюмени медицинские работники городских поликлиник продолжат практику выездных профилактических акций по выявлению факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у населения.

В эту субботу, 19 августа, проверить свое здоровье предложат владельцам дачных участков в садовом обществе "Автотранспортник-2" (ул. Малиновая, территория магазина). Сотрудники городской поликлиники №13 будут ждать всех желающих с 12 до 13 часов в палатке здоровья.

Продолжат консультировать тюменцев и в торговых центрах. Сегодня с 10 до 15 часов измерить артериальное давление, вес и объем талии смогут посетители ТРЦ "Премьер". Там будут работать сотрудники ММАУ "Городская поликлиника №6". А в субботу с 12 до 16 часов тюменцев буду ждать в ТРЦ "Панама". Их проконсультируют по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний медицинские работники городской поликлиники №1. В этот же день с 12 до 16 часов палатка здоровья примет горожан в зоне отдыха заречных микрорайонов на "КИТ-пикнике".

"Результаты акции "Здоровое сердце" говорят о том, что около половины из тех, кто страдает гипертонией, не подозревают о своем заболевании, а те, кто знает, в основном не придают этому значения, пока не присоединяются частые головные и сердечные боли, одышка и аритмия", — отмечают в городском департаменте здравоохранения.