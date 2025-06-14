В Тюмени скоропостижно скончался руководитель филиала центра "Воин"

Директор тюменского филиала Центра развития военно-спортивной подготовки "Воин" Игорь Ревякин ушел из жизни 13 июня.

"С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни наш лидер, руководитель и наставник — Игорь Владимирович Ревякин. Это огромная утрата для всех нас. Информация о церемонии прощания будет объявлена позже" - сообщается на страницах филиала в соцсетях.

Игорь Ревякин более двадцати лет работал в сфере патриотического воспитания молодежи, в том числе в центре "Аванпост", за это время он организовал и принял участие в крупных региональных и международных проектах. Педагог высшей категории, с 2016 года руководил Тюменским областным патриотическим объединением "Честь имею".

Прощание с Игорем Ревякиным пройдет 17 июня с 12:00 до 14:00 в "Розе ритуал" (Юрия Семовских, 1/1). Захоронение: кладбище "Червишево-5", сектор 17.