Не все добавки полезны для организма, уверяют эксперты

"На рынке спортивного питания существует ряд продуктов, эффективность которых вызывает вопросы у специалистов. Например, аминокислотные комплексы в форме таблеток или капсул часто позиционируются как быстрый источник энергии и защиты мышц от разрушения. Однако исследования показывают, что их прием не дает значимых преимуществ перед обычным протеином, поскольку скорость усвоения аминокислот из таких добавок не настолько высока, как заявляют производители", - рассказала преподаватель Московского института психологии и врач-диетолог Вера Гаврилова.

"Жиросжигатели" обещают быстрое избавление от лишнего веса. Многие из них содержат кофеин и другие стимуляторы, которые могут временно повышать метаболизм, но не способствуют долгосрочному сжиганию жира. По словам эксперта, некоторые компоненты таких добавок могут негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе.

Не всегда полезны и протеиновые батончики. В их производстве часто используют вещества с более низкой пищевой ценностью (например, коллаген) и другие ингредиенты, такие как углеводы, жиры и волокна, которые могут ухудшить биодоступность незаменимых аминокислот. В отличие от сывороточного или соевого протеина, эти белки не содержат всех необходимых для организма аминокислот, что снижает их биологическую ценность

Гаврилова подчеркивает, что при выборе спортивного питания важно ориентироваться не только на рекламные обещания, но и на научные данные. Натуральные продукты, такие как яйца, творог, мясо и рыба, остаются наиболее эффективными источниками белка, - сообщает АиФ-Тюмень.