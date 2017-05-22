За жестокое убийство бездомного рецидивист проведет в колонии еще двенадцать лет

Вновь отправится отбывать срок ранее судимый за убийство житель Заводоуковска Александр Карпенко, который зимой прошлого года учинил расправу над бездомным.
Напомним, кровавой разборкой закончилась их совместная попойка на квартире у Карпенко. Он убил своего гостя ножом, после чего расчленил его труп и вывез в лес рядом с поселком Щучье. Следующим утром Карпенко приехал туда, чтобы убедиться, что тело хорошо спрятано. Тогда странно ведущего себя мужчину приметил гулявший там местный житель. Дождавшись, когда он уйдет, прохожий осмотрел место и нашел в снегу труп. Убийцу вскоре задержали по горячим следам — случайный свидетель хорошо разглядел его и запомнил номер и марку его автомобиля.
Как рассказали в областной прокуратуре, в пользу двоюродной сестры убитого Карпенко должен будет выплатить 100 тысяч рублей. Ранее мужчина отсидел за то, что из ревности задушил свою девушку.
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