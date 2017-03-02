Отсидевшего за убийство мужчину обвиняют в расправе над бездомным

В Заводоуковске 59-летний местный житель, отсидевший десять лет в колонии строго режима, вновь предстанет перед судом за убийство.

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2016-го, спустя два года после освобождения, мужчина пригласил домой 48-летнего бездомного, с которым познакомился на автовокзале. Мужчины, распивавшие медицинский спирт, поссорились. Хозяин дома пустил в ход нож. Он убил гостя, расчленил труп и вывез его в лесной массив близ поселка Щучье.

Следующим утром он приехал в лес, чтобы удостовериться, что тело хорошо спрятано. Странно ведущего себя мужчину приметил гулявший там местный житель. Дождавшись, когда он уйдет, прохожий осмотрел место и нашел в снегу труп. Он вернулся в поселок и рассказал об этом своему соседу, сотруднику МВД. Они отправились в лес, где полицейский убедился в правдивости истории. Убийцу задержали по горячим следам — случайный свидетель разглядел его и запомнил номер и марку машины. Мужчина сознался в преступлении. Сейчас ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы, сообщает областная прокуратура.

В 2005 году он попал за решетку за то, что из ревности задушил свою девушку в машине. Ее труп он выбросил на одной из городских улиц. Двое свидетелей в ночь убийства видели автомобиль преступника, им удалось запомнить марку и номер. Тогда суд приговорил его к двенадцати годам заключения, спустя время срок наказания сократили на два года.