Загрязнявшая воздух угольная база проигнорировала решение суда

15:31 12 мая 2017
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Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

Повторную проверку тюменские общественники провели на территории базы по производству древесного угля в селе Скородум Упоровского района. Местные жители сообщили активистам регионального отделения ОНФ о том, что предприятие, работавшее без разрешительных документов на выброс вредных веществ и с нарушением санитарных норм, проигнорировало предписания правоохранительных органов.

Напомним, в апреле этого года по итогам прокурорской проверки суд обязал предприятие прекратить работу на два месяца. Инициировавших проверку общественников возмутило, что перерабатывающая база работает вблизи с местной школой, детским садом и жилыми домами. Оказалось, что на месте содержание вредных веществ в воздухе не превышает допустимых значений, но по нормам завод должен находиться от жилых домов и образовательных учреждений на гораздо большем расстоянии, чем это есть сейчас.

"Выездная проверка показала, что предприятие продолжает свою работу. Первое, что увидели общественники, — характерный черный дым. На самой территории активисты ОНФ зафиксировали действующие печи открытого горения, мешки с углем без маркировки, а также большое количество опилок вблизи источника огня, что повышает пожароопасную ситуацию. На месте общественники застали несколько рабочих в касках, без специальных масок, спецтехнику", — сообщают в региональном штабе ОНФ. 

Получить комментарии от администрации Упоровского района по собранным фотографиям и видеоматериалам общественники не смогли. Сейчас они готовят запросы в соответствующие инстанции.

Теги: проверка , воздух , ОНФ , экология
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