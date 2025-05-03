Чуйко: участники "Боевого кадрового резерва" смогут проявить себя не только на госслужбе, но и в бизнесе

12:00 03 мая 2025
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Сделать проект уникальным - одна из задач Общественного совета "Боевого кадрового резерва Тюменской области". Глава регионального исполкома Общественного народного фронта, депутат облдумы Роман Чуйко рассказал, как планируют достичь такой цели.

"Одно из направлений, которые может появиться в нашем обучающем блоке - это высокотехнологичные сферы, в том числе и привлечение различных компаний, которые, возможно, потенциально станут работодателями. То есть, мы сегодня говорим не только о том, что это кадры для государства, но это, в том числе, и кадры для крупных компаний, возможно, вообще, для каких-то стартапов и ребят, которые захотят заниматься предпринимательством", - пояснил Чуйко.

Теги: Боевой кадровый резерв , ветераны СВО , кадры , ОНФ
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