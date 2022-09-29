ОНФ в Тюмени помогает ошибочно мобилизованным вернуться домой

Центр содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение Указа Президента о частичной мобилизации, развернут в региональном штабе Общероссийского народного фронта в Тюмени.

Общественники уже приняли 700 обращений от жителей Тюменской области, проконсультировали более половины обратившихся по вопросам, связанным с призывом.

"Удалось добиться отмены мобилизации и предоставления отсрочки для 14 обратившихся. Среди них – многодетный отец, воспитывающий троих детей, двое из которых с инвалидностью. Представители Народного фронта сегодня встретят и доставят домой более 10 тюменцев, которых призвали и отправили на учения ошибочно", сообщает информационный центр правительства ТО.