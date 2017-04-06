Тюменскую угольную базу прикрыли за несанкционированное загрязнение воздуха

14:37 06 апреля 2017
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pixabay.com

По итогам прокурорской проверки на два месяца приостановлена работа завода по производству древесного угля в селе Скородум Упоровского района.

Проверку участка, арендуемого ООО "Стройпрогресс", инициировали активисты регионального отделения ОНФ. Общественников возмутило, что перерабатывающая база работает вблизи с местной школой, детским садом и жилыми домами.

Взятые на месте Роспотребнадзором пробы воздуха показали, что содержание оксида углерода и диоксида азота в нем не превышает допустимых значений. Однако расстояние от завода до домов и образовательных учреждений составляет около 150 метров, хотя по санитарным нормам  размер санитарно-защитной зоны для такого предприятия — 500 метров. Размер можно изменить по согласованию, но никакого разработанного проекта санитарной зоны у фирмы не оказалось.  Не нашлось у базы и  разрешительной документации на выброс вредных веществ в атмосферу.

Ранее за отсутствие разрешения директора предприятия оштрафовали на 40 тысяч рублей, сообщает областная прокуратура. После рассмотрения дела несколько дней назад суд  приостановил деятельность деревообрабатывающей базы на 60 суток.

Теги: воздух , экология , завод
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