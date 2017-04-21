Девятнадцать лет колонии дали установщику фильтров, убившему клиента

В Тобольске к долгому тюремному заключению суд приговорил работника фирмы по установке фильтров, убившего и ограбившего пожилого клиента.
Напомним, трагедия произошла в конце 2016 года. 31-летний Борис Даценко пришел на квартиру к 63-летнему тоболяку, которому устанавливал дорогой фильтр для очистки воды еще прошлой весной. С собой он взял нож. Пенсионеру Даценко сказал, что хочет проверить, исправно ли работает фильтр. Ничего не заподозривший мужчина впустил его, провел на кухню и пошел в другую комнату. Злоумышленник напал на него сзади и зарезал. После расправы он нашел в квартире 170 тысяч рублей и скрылся. По отпечаткам пальцев на убийцу вышли уже на следующий день. Мужчина уже был судим за кражи.
Тоболяка приговорили к девятнадцати годам колонии особого режима. Родственникам погибшего он должен выплатить миллион в качестве компенсации, рассказали в областной прокуратуре.
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