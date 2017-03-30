Полумиллионный штраф газовой компании за отключение в жилом доме оставили в силе

Восьмой Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность и обоснованность штрафа ООО "Газпром межрегионгаз Север". Более полумиллиона рублей по постановлению тюменской антимонопольной службы компания должна заплатить за несанкционированное отключение жилого дома от газа.

Отключение ресурсоснабжающая организация произвела без ведома управляющей компании — за накопившуюся у нее задолженность за потребляемое топливо. Как рассказали в тюменском УФАС, долг у управляющей компании перед ООО "Газпром межрегионгаз Север" действительно был — из-за неуплаты коммунальных услуг некоторыми жильцами дома. Несмотря на это, отключать топливо фирма не должна была, так как это нарушило права квартиросъемщиков, которые добросовестно оплачивали коммунальные услуги.

Согласно правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям в многоквартирных и жилых домах, организация может ограничивать или приостанавливать поставку газа потребителю, имеющего задолженность по оплате меньшую, чем два ежемесячных размера платы. Сделать это она вправе только спустя 20 дней с момента получения потребителем уведомления. ООО "Газпром межрегионгаз Север" этот срок не выдержало.