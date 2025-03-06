В Тюменской области газифицируют 16 сел за год

В Тюменской области в 2025 году газифицируют 16 населенных пунктов - планы газификации региона накануне озвучены на совещании в Тобольске.

О реализации Программы развития газоснабжения и газификации региона рассказала начальник управления энергоснабжения Светлана Бондарук:

Программа газификации в регионе реализуется уже 6 лет. В общей сложности за отмеченный период объем вложений в развитие региональной газификации достиг 3 млрд рублей, построена тысяча километров сетей газоснабжения, а главное — возможность подключить газ получили 18,5 тысяч домовладений.

В 2024 году газифицированы 18 населенных пунктов, построены 78,9 км сетей газоснабжения и 1 325 газопроводов-вводов к жилым домам.

В текущем году планируется построить 158,3 км сетей газоснабжения в 16 населенных пунктах. Возможность подключить газ получат 1 607 семей.

Завершено строительство газораспределительной станции "Ишим" и двух межпоселковых газопроводов в Казанском и Ишимском районах, строится газораспределительная станция "Демьянка". Для увеличения пропускной способности инженерной инфраструктуры предусмотрено техническое перевооружение 6 существующих газораспределительных станций в Тюмени, Тобольском, Ярковском и Тюменском районах.

Задачи на предстоящий период 2025-2028 гг. еще более амбициозные: планируется построить 2 564,6 км сетей, чтобы газифицировать 242 населенных пункта. В них проживают около 21 тысячи семей.