"Газпром межрегионгаз Север" нарушил права тюменцев

Компания "Газпром межрегионгаз Север" в связи с задолженностью по оплате незаконно ограничила поставку газа на 90% двум жилым многоквартирным домам в Тюмени. Своими действиями поставщик нарушил антимонопольное законодательство, сообщили в пресс-службе управления федеральной антимонопольной службы по Тюменской области.

Задолженность у потребителей газа перед ресурсоснабжающей компанией возникла в результате разногласий по вопросу определения объемов поставленного газа за три месяца.

Ресурсоснабжающая организация посчитала, что счетчики на топливо домов не соответствуют нормам для коммерческого учета поставляемого газа. В связи с этим управляющая компания получила счета на оплату используемого топлива как при неопломбированных приборах.

Однако управляющая компания предоставила акт проверки аттестованной организации, в котором указано, что приборы учета домов соответствуют ГОСТу и пригодны к промышленности. При этом управляющая компания оплатила фактически потребленный объем газа. Однако, ссылаясь на постановление правительства о правилах поставки газа, ресурсоснабжающая организация направила уведомление управляющей компании домов и на следующий день ограничила подачу топлива.

Как поясняет руководитель Тюменского УФАС России Игорь Веретенников, данные правила распространяются на организации, приобретающие газ для собственных нужд и на коммерческие цели.

"Управляющая же компания приобретает топливо у ООО "Газпром межрегионгаз Север" для отопления и подогрева воды, а значит действует в интересах собственников помещений в многоквартирном доме. К ней должен был применяться порядок, установленный для исполнителя коммунальных услуг, согласно которому на погашение задолженности потребителю дается 20 дней со дня передачи предупреждения", - сказал он.

Таким образом, занимая доминирующее положение на рынке по реализации газа, ООО "Газпром межрегионгаз Север" злоупотребило своим положением, чем нарушило часть 1 статьи 10, пункт 4 части 1 статьи 10 Федерального закона "О защите конкуренции". То есть ущемило интересы других лиц, в данном случае жильцов, добросовестно оплачивающих коммунальные услуги.