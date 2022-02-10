Более 19 тысяч домовладений в Тюменской области могут газифицировать в 2022 году

По поручению президента РФ в стране с 2021 года запущена программа социальной газификации, по которой жители населенных пунктов, в которых уже есть сетевой газ, могут без лишних трат завести газ в свои дома. В Тюменской области такой возможностью могут воспользоваться хозяева более 24 тысяч домовладений, 80% из домов планируется газифицировать в 2022 году.

"По поручению президента России в Тюменской области разработана программа догазификации домов без привлечения платы граждан в тех населенных пунктах, которые уже газифицированы. В ней более 24 000 домовладений, которые могут быть таким образом газифицированы. В этом году мы планируем газифицировать не менее 80% из них - это около 19-20 тысяч домов. У компании "Газпром" есть все необходимые ресурсы для того, чтобы полностью эту программу выполнить", - сообщил Александр Моор в ходе пресс-конференции.

Важное условие для участия в программе - нужно, чтобы собственники домов подали соответствующее заявление в газоснабжающую организацию, пока около 11 тысяч граждан таким образом выразили свое желание.