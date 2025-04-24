Газ по субсидии с 2021 года в Тюменской области подключили более 6 тысяч человек

В Тюменской области 6 100 жителей подключили газ по субсидии, об этом стало известно из доклада начальника управления энергоснабжения департамента ЖКХ Тюменской области Светланы Бондарук о газификации сельских населенных пунктов и социальной поддержке жителей региона на газификацию домов.

За счет областных бюджетных средств органы местного самоуправления предоставляют социальную поддержку на газификацию домовладений гражданам 49 льготных категорий (участники СВО, многодетные семьи, инвалиды, ветераны труда, ветераны боевых действий, одиноко проживающие пенсионеры, малоимущие семьи и др). С 2021 по 2024 год субсидию получили 6 100 человек. Ожидается, что в этом году регион предоставит субсидию 2 372 заявителям. Второй гогд подряд выплата составляет 156 тысяч рублей.

По программе догазификации населенных пунктов Тюменской области на 21 апреля 2025 года принято 25 901 заявок на подключение. До границ 19 717 земельных участков уже построены подводящие газопроводы. Всего в Тюменской области газифицировано 573 сельских населенных пункта. Ещё в 242 поселка газ придет в ближайшие четыре года.

Ускоренному строительству сетей газа будет способствовать заключение нового регуляторного контракта. В 2025 году программой газификации предусмотрено строительство 158,3 км газовых сетей для 1 607 домовладений в 16 негазифицированных населенных пунктах Абатского, Вагайского, Исетского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Сладковского районах и Голышмановского и Заводоуковского муниципальных округах, выполнение проектно-изыскательских работ 12 объектов.