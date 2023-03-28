Путин присвоил аэропорту Надыма имя Виктора Черномырдина

Владимир Путин присвоил аэропорту Надыма имя Виктора Черномырдина - известного политика и первого главы Газпрома. В переломный момент истории Черномырдин провёл реформу Министерства газовой промышленности СССР и, по сути, спас газовую отрасль России.

"Северяне в 1999 году избрали его депутатом Госдумы Федерального Собрания России. А у старожилов Надыма, который на Ямале называют городом первых, и сейчас сохраняется мнение, что без Черномырдина города могло и не быть", - сообщает Ямал. Официльно.

Надымский аэропорт — один из самых старейших аэропортов России. История его начинается ещё в 1969 году. Сейчас он принимает все виды самолётов, включая тяжёлые авиалайнеры, отмечается на сайте предприятия.