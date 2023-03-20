Газпром построит в Новом Уренгое снежную дюну с эффектом черноморского побережья внутри

"Газпром" к 50-летию Нового Уренгоя построит уникальную пешеходную галерею-променад, она органично впишется в городской ландшафт, считают в компании.

Внешне галерея будет выполнена в виде снежной дюны, внутри разместят большое количество живой зелени, чтобы создать ощущение прогулки в курортном парке на черноморском побережье России. Уникальное архитектурное сооружение займет площадь в 73 тыс. кв. метров.

В галерею войдут всесезонный манеж для пляжных видов спорта с трибунами на 500 мест, легкоатлетический манеж и 50-метровый бассейн, развлекательная зона с центральной площадью, магазинами, ресторанами и кафе, детскими площадками, амфитеатром для проведения праздников и концертов, говорится в сообщении.

Всего к юбилею Нового Уренгоя "Газпром" реализует в городе 40 социально значимых проектов. Соответствующую дорожную карту подписали на прошлой неделе председателя правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.