В Уватском районе обновят школы

В селах Уватского района существенно обновится школьная инфраструктура. В Першино новая школа заработала уже в этом году, в Мугене должна быть построена в следующем, - сообщает пресс-служба администрации Уватского района.



- Школу возведут в рамках областной программы по замене деревянных школ, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - В Мугене у нас сейчас работает последняя из оставшихся в районе деревянных школ. В новой будут предусмотрены кабинеты начальных классов, технологии для мальчиков, медицинский блок, обеденный зал, спортивный зал, две группы для детей дошкольного возраста и буфетные, пространство для проведения уроков географии, книгохранилище, кабинет дополнительных занятий. А кроме того — актовый зал, артистический, кабинет технологии для девочек и библиотека. Здание по проекту будет рассчитано на 60 учеников и 30 дошколят общей площадью почти пять тысяч квадратных метров. Помимо стройки в Мугене, на лето в Уватском районе предусмотрены работы на различных объектах, в частности на сетях ЖКХ и в котельных.

- Предстоят замены нескольких котлов в Увате и Туртасе, а также подготовка всего сетевого хозяйства к новому отопительному сезону. Поскольку каждый год у нас появляются новые социальные объекты, то и сети имеют ежегодную тенденцию к увеличению. Однако это все-таки дело недалекого, но будущего. Нынешний отопительный сезон продолжается, поэтому наша задача достойно его отработать, - рассказал директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.