Строящаяся развязка на Московском тракте является одним из з важных этапов развития южного обхода Тюмени

Для развязки на Московском тракте подрядчику предстоит построить 8 съездов. Общая протяжённость объекта - почти 7 км. Кроме того, подрядчику предстоит построить путепровод с выходом на ул. Джанбровского.

"В данный момент выполнены 4 опоры путепровода из 6 необходимых. Ведём отсыпку первого и третьего съездов. На объекте большое количество инженерных сетей, которые необходимо перенести. Это трудоёмкий процесс, но, в целом, укладываемся в сроки. Возможно даже завершим строительство немного раньше", - отметил заместитель директора по производству компании-подрядчика "Мостострой-11" Сергей Лавриненко.

На объект уже завезено порядка 20 тысяч куб.м. песка из местных карьеров. Ежедневно трудятся 120 человек в две смены.

"Строительство этой развязки имеет большое значение для данного района. Она поможет разгрузить транспортные потоки. Быстрее и проще смогут добираться домой жители д. Дударева, д. Дербыши, п. Московский", - добавил начальник отдела по строительству и реконструкции автомобильных дорог ГКУ ТО "УАД" Леонид Паутов.

Кроме того, подрядчик ведёт работы на данном участке по строительству двух надземных пешеходных переходов у ул. Академический проезд и ул. Уездной в сторону ЖК "Колумб".

Окончание строительства развязки на Московском тракте запланировано на вторую половину 2026 года.

Строительство развязки на Московском тракте в районе д. Дударева станет одним из важных этапов развития "Южного коридора", задача которого перераспределить грузовой поток и снизить нагрузку на дороги областного центра. Для этого необходимо закончить строительство развязки на Червишевском тракте (запланировано до конца 2025 г.), построить автомобильную дорогу "Обход д. Ожогина" и "Обход д. Комарова", а также участок дороги от Ф. Салманова до развязки на Московском тракте.

В перспективе будет построен и "Южный обход", проект которого уже в экспертизе.

"До 2022 года прирост транзитного транспорта в городе Тюмени составлял 5-6% в год. В связи с изменениями в экономике, с увеличением грузооборота с восточными странами, этот грузопоток увеличивается по 15-20% в год. Сейчас проект по строительству "Южного обхода" с выходом на Московский тракт ( в районе д. Посохова) находится в экспертизе. Этот объект соединит три трассы. Грузовые машины смогут миновать этот участок дороги и выезжать в сторону Омска, либо на Червишевский тракт практически напрямую. Это поможет не только умерить транспортный поток, но и сократить нагрузку на дорожное полотно", - пояснил начальник Управления транспорта и дорожного хозяйства Главного управления строительства Тюменской области Александр Исаков.

Заключение экспертизы на проект "Южного обхода" планируется получить в 2025 году.

Построят объект в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в ГУС ТО.