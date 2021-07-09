В 2021 году в Тюменской области будут созданы условия для газификации 6700 домовладений

Фото пресс-службы АО «Газпром газораспределение Север»

"Газпром газораспределение Север" во втором квартале 2021 года ввел в эксплуатацию три газопровода: в поселке Новикова Исетского района, селе Кутарбитка Тобольского района и в мкр. Восточном Ялуторовска. Строительство сетей создало условия для газификации 188 домовладений. До конца года запланировано строительство еще 240 км газовых магистралей. Возможность для газификации своих домов получат свыше 6700 семей, сообщили в пресс-службе компании.

"Когда в село приходит газ, то качество жизни людей кардинально меняется в лучшую сторону. Газификация для нас – это принципиально важная задача", – отметил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север", АО "Газпром газораспределение Север" Виктор Назаров.

Газопроводы строятся по программе газификации Тюменской области на 2019-2023 годы. Строительство объектов программы осуществляет АО "Газпром газораспределение Север". Заказчик работ – департамент ЖКХ Тюменской области.