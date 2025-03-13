Тюменские депутаты ознакомились с работой компании "Газпром Межрегионгаз Север"

Депутаты Тюменской городской думы ознакомились с работой компании "Газпром Межрегионгаз Север" с физическими и юридическими лицами по газификации и догазификации домовладений от подачи заявки до подключения, оценили клиентоориентированность компании и узнали о корпоративных традициях и жизни внутри трудовых коллективов. Экскурсию по разным локациям предприятия для гостей провели и ответили на все возникшие у депутатов вопросы генеральный директор "Газпром Межрегионгаз Север" Виктор Назаров и региональный директор "Газпром Межрегионгаз Север в Тюменской области" Борис Хачатуров.

Отвечая на вопросы журналистов, Виктор Назаров отметил, что визит депутатского корпуса - это плановое взаимодействие с органами власти. "Мы как гарантирующий поставщик газа заинтересованы в том, чтобы и исполнительная власть, и законодательная власть в тесном взаимодействии работала с нашей организацией. Нам важно не просто показать, как организованы наши рабочие процессы, но и наладить такой положительный симбиоз, когда представители всех ветвей власти, которые сегодня есть в регионе, могут что-то подсказать, могут обсудить проблемы и решить их", - подчеркнул Назаров.

По словам гендиректора, это встреча важна и депутатам для их работы с горожанами, когда приходится отвечать на вопросы по этой теме. "Депутатский корпус работает с обращениями граждан, которые вторым этапом отправляются к нам в виде запросов. Мы их отрабатываем в кратчайшем режиме. По работе в этом формате мы тоже будем подводить итоги с коллегами — обсудим, как улучшить и что усовершенствовать для того, чтобы тюменцы чувствовали себя комфортно, приходя в наши колл-центры для получения услуги", - сообщил Назаров.

Депутат Есенгалий Ибраев отметил, что уровень газификации в городе очень высокий, однако в границы города попадает определенное количество СНТ, для жителей которых очень актуальны вопросы газоснабжения. "Сегодня мы познакомились подробно с программой газификации города. А значит когда к нам обращаются по вопросам подведения к своим домовладениям газа и срокам подключения, мы сможем давать исчерпывающие ответы", - сказал депутат.

Председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова напомнила, что депутатский корпус в действующем созыве значительно обновился — подобные визиты на предприятия города помогают новичкам лучше ориентироваться в актуальной повестке и в последствии эффективнее работать с запросами граждан. "Сегодня мы получили информацию о том, что газификация и догазификация в городе продолжается, что количество желающих догазифицировать свое жилье растет - сегодня уже 3 700 таких заявок. Сети развиваются, а это значит, что и возможностей подключения к газу домов и предприятий становится все больше. Такие выезды очень полезны", - подытожила визит на в компанию Светлана Иванова.