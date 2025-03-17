В Омутинском районе газифицировали Свободу

Сотрудники "Газпром газораспределение Север" на прошлой неделе завершили строительство газопровода в деревне Свобода Омутинского района - перевести с дров и угля на газовое отопление свои дома могут 46 семей, сообщили в департаменте ЖКХ Тюменской области.

ДЛя подключения нужно подать заявку на газификацию, работы до границ участка выполнены бесплатно. Комплексный договор на проведение внутридомовых сетей и подключение газопринимающего оборудования можно заключить, подав заявку на портале.

В департаменте ЖКХ напоминают, что на газовое оборудование для установки в доме могут получить субсидию 49 льготных категорий. Она может составлять до 156 тысяч рублей и выдается в качестве аванса на оплату работ.

До конца 2028 года в Тюменской области планируется подключить к сетям газоснабжения 242 населённых пункта. Экологичное топливо станет доступным для 21 тысячи семей Тюменской области.