В двух деревнях Исетского района ввели в эксплуатацию газопровод

В Тюменской области газифицированы деревни Малыши и Лога, возможность подключения к природному газу появилась у жителей 163 домов, сообщили в АО "Газпром газораспределение Север".

В деревни Малыши газопровод протяженностью 3 км создал возможность подключения к природному газу 82 домовладений. Жители населенного пункта могут подать заявки на газификацию и воспользоваться региональной субсидией. В дальнейшем к природному газу планируется подключить ФАП.

В деревне Лога новый газопровод составляет 4 км, при этом более 3 км простроено методом горизонтально-наклонного бурения. Директор Южного треста АО "Газпром газораспределение Север" Виталий Поповичев сообщил, что благодаря выполненной работе можно газифицировать 81 домовладения. "На следующей неделе совместно с районной администрацией мы проведем встречу с населением по порядку подачи заявок на газификацию и разъяснению возможности получения региональной субсидии на газификацию", - рассказал Поповичев.