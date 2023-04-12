Жителям Ишима и Казанского района станет доступнее газ

Тюменская область и ПАО "Газпром" актуализировали программу развития газоснабжения и газификации региона

В обновленный документ включено строительство трех автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС ) с подводящими газопроводами, а также строительство двух и техническое перевооружение шести газораспределительных станций (ГРС).В общей сложности предполагается строительство 143 км межпоселковых газопроводов, распределительных сетей к АГНКС и газопроводов-отводов.

Будут созданы условия для газификации домовладений в населенных пунктах Ишимского и Казанского районов и Ишиме. Доступ к газу также получат образовательные учреждения, крупные промышленные площадки Ишимского и Казанского районов, в частности, завод по переработке биологических отходов животного происхождения, предприятие по глубокой переработке зерна и индустриальный парк.

Регион продолжит оказывать меры социальной поддержки гражданам при подключении домовладений к газовым сетям.

ПАО "Газпром" и Тюменская область реализуют совместную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Она была утверждена в 2020 году.