Жителям Ишима и Казанского района станет доступнее газ

Тюменская область и ПАО "Газпром" актуализировали программу развития газоснабжения и газификации региона
В обновленный документ включено строительство трех автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС ) с подводящими газопроводами, а также строительство двух и техническое перевооружение шести газораспределительных станций (ГРС).В общей сложности предполагается строительство 143 км межпоселковых газопроводов, распределительных сетей к АГНКС и газопроводов-отводов.
Будут созданы условия для газификации домовладений в населенных пунктах Ишимского и Казанского районов и Ишиме. Доступ к газу также получат образовательные учреждения, крупные промышленные площадки Ишимского и Казанского районов, в частности, завод по переработке биологических отходов животного происхождения, предприятие по глубокой переработке зерна и индустриальный парк.
Регион продолжит оказывать меры социальной поддержки гражданам при подключении домовладений к газовым сетям.
ПАО "Газпром" и Тюменская область реализуют совместную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Она была утверждена в 2020 году.
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