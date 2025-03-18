Жителям тюменских многоквартирников при капремонте домов предлагают отказаться от газа

В Тюменской области при капремонте многоквартирных домов, где жильцы до сих пор готовят еду на газовых плитах, планируют прокладывать дополнительные усиленные кабельные линии для подключения электроплит. для большей безопасности в быту.

Замгубернатора Тюменской области Павел Перевалов:

В ходе капитального ремонта мы усиливаем электропроводку внутри дома, обеспечиваем технологическое присоединение по увеличенной электрической мощности всего дома в целом к внешним сетям электроснабжения. Таким образом, значительно повышается безопасность проживания в доме. Мы включаем в эту работу не только дома, где использовался сетевой газ, но и баллонный. Правительство области приняло решение, что по таким домам мы тоже будем усиливать электропроводку.

В этом году в Тюменской области системы электроснабжения будут отремонтированы в 245 многоквартирных домах. В 9 из них люди готовят пищу на газу, им и предложат отказаться от газа в пользу электроплит. Решение о смене метода готовки останется за владельцами квартир. После покупки электроплит жильцы смогут провести общее собрание и принять решение о демонтаже старых газовых сетей.