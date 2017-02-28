Следователи определились, кто виновен в массовой гибели югорских детей в ДТП

Четвертое следственное управление Главного следственного управления СК РФ (расположено в Екатеринбурге) сообщило о завершении предварительного следствия по нашумевшему уголовному делу, связанному с гибелью 4 декабря 2016 года десяти детей, возвращавшихся из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск с соревнований по спортивной акробатике. Непосредственной причиной автокатастрофы признан встречный грузовик "VOLVO FH 12 420", водитель которого нарушил ПДД.

Виновник ДТП обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; максимальное наказание - семь лет лишения свободы).

Как считают следователи, водитель перевозившего детей автобуса "Скания 113" не имел технической возможности избежать столкновения, что исключает его привлечение к уголовной ответственности. Тем не менее водитель автобуса не забыт: ему и его работодателю предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; максимальное наказание - десять лет лишения свободы).

Попутно было выявлено следующее:

* Водитель грузовика за полгода до ДТП был лишен прав, однако информация об этом не была своевременно внесена в информационную систему сотрудниками ПДПС ГИБДД УМВД России по городу Уфе. В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность; максимальное наказание - семь лет лишения свободы).

* Директор МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк" не направила в подразделение ГИБДД уведомлений об организованной перевозке группы детей. Впрочем, это все равно бы ничего не изменило, потому что по законодательству автомобиль ГИБДД выделяется только для сопровождения группы из трех и более автобусов. Тем не менее директору предъявлено обвинение также по ч. 3 ст. 293 УК РФ.

* К официальным службам нет претензий. Дорожное полотно было в нормальном состоянии, до ДТП обработано песчано-соляной смесью. Нарушений требований безопасности при ремонте и содержании автомобильной дороги не установлено. Оснований для закрытия трассы Р-404 "Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск" по погодным или иным причинам у сотрудников ГИБДД не имелось.