За убийство продавщицы жительница Тюменского района получила восемь лет

Суд вынес приговор 58-летней женщине, убившей продавца магазина в селе Яр.

7 марта прошлого года пьяная местная жительница пришла в магазин "Раздолье", где 69-летняя работница мыла пол. Женщина прошлась по вымытой части и натоптала. Они поссорились и в пылу перебранки посетительница схватила с прилавка нож и множество раз ударила им продавщицу, от чего та умерла на месте. После расправы женщина забрала из магазина дневную выручку, около 13 тысяч рублей, и скрылась. Труп продавщицы вечером нашел хозяин торговой точки, который пришел за выручкой.

Как сообщают в областной прокуратуре, полгода преступление оставалось нераскрытым. Сначала убийца проходила по делу свидетелем, но в сентябре было установлена, что преступление совершила она. Женщине предстоит провести восемь лет в исправительной колонии общего режима.