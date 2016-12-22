В Тюменском районе расследовали убийство продавца сельского магазина

14:50 22 декабря 2016
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В убийстве и краже обвиняется 58-летняя жительница села Яр Тюменского района.

Трагедия случилась 7 марта нынешнего года. Вечером в магазине "Раздолье" на улице Строителей между продавцом и нетрезвой покупательницей завязалась ссора. Из-за возникшей личной неприязни посетительница набросилась на сотрудницу магазина с ножом и ударила им не меньше двадцати раз. От ранений продавец скончалась. Покидая место преступления, злоумышленница прихватила с собой дневную выручку магазина — порядка 13 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, сообщают в СК по Тюменской области.

Теги: кража , убийство , уголовное дело , магазин
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2016