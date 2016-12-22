В Тюменском районе расследовали убийство продавца сельского магазина

В убийстве и краже обвиняется 58-летняя жительница села Яр Тюменского района.
Трагедия случилась 7 марта нынешнего года. Вечером в магазине "Раздолье" на улице Строителей между продавцом и нетрезвой покупательницей завязалась ссора. Из-за возникшей личной неприязни посетительница набросилась на сотрудницу магазина с ножом и ударила им не меньше двадцати раз. От ранений продавец скончалась. Покидая место преступления, злоумышленница прихватила с собой дневную выручку магазина — порядка 13 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, сообщают в СК по Тюменской области.
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