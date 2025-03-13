В Тюмени задержали автомобилиста, который наехал на сотрудника Госавтоинспекции

37-летний автомобилист, не подчинившийся требованиям сотрудника Госавтоинспекции, начал движение и наехал на полицейского. Инцидент произошел на площади у железнодорожного вокзала.

Как пояснили происшествие в ГАИ, автоинспекторы остановили автомобиль с тонированными стеклами, при проверке выяснилось, что у водителя есть неоплаченный штраф. Пройти в автомобиль ДПС для следования в отдел Госавтоинспекции для дальнейших разбирательств водитель отказался, а потом резко начал движение.

Инспектор, чтобы избежать травм, удерживался за панель двери автомобиля. Водитель прибавил скорость и ехал, пока инспектор не упал на дорогу, предварительно, машина задним левым колесом наехала на полицейского.

Автоинспектор с травмами госпитализирован в больницу. Скрывшийся от силовиков водитель задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Следствие возбудило дело по факту применения насилия в отношении представителя власти и намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.