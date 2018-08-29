ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - 20:00 - день открытых дверей во всех поликлиниках Тюмени и АО "Здоровье". Подробности здесь.
12:00 - открытие выставки "История российского дизайна 1917–2017"; 18:00 - Бесплатная лекция "Дизайн и авангард" от куратора проекта и директора Московского музея дизайна Александры Саньковой. Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63. Регистрация на лекцию здесь.
19:00 - "Тренды и антитренды в современном гардеробе". Тайм-кафе "Пятый угол", улица Республики, 5а. Подробности здесь.
16:00 - #ЛитМост: Дина Рубина. Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева, конференц-зал, 1-й этаж. Вход свободный.
19:00 - мастер-класс "Стратегия Уолта Диснея". Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
13:00 - открытие инфопарка "Я люблю тебя. Тюменская область". Экскурсии по объекту. Место встречи – Цветной бульвар, рядом с нулевым километром.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1860 году запущен первый британский трамвай (Birkenhead Street).
В 1873 году открыта Земля Франца-Иосифа.
В 1877 году французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено запатентовал праксиноскоп — прародитель мультипликации.
В 1943 году Красная армия осовбдила от немецко-фашистских захватчиков Таганрог. Завершено освобождение Ростовской области.
В 1963 году, чтобы уменьшить риск случайной ядерной войны, между Москвой и Вашингтоном установлена "горячая линия".
В 1995 году фон Течнер и Иварсёй создали компанию Opera Software, которая продолжила разработку браузера. Этот день разработчики считают "днём рождения" Opera.
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