В тюменских поликлиниках пройдет день открытых дверей

12:17 29 августа 2018
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30 августа, в четверг, с 11 до 20 часов во всех поликлиниках  Тюмени и АО "Здоровье" состоится очередной день открытых дверей.

Горожане смогут обратиться с вопросами к главному врачу и заместителям непосредственно в поликлинике или по телефону "горячей линии":

Проведение дней открытых дверей в учреждениях муниципального здравоохранения является хорошей возможностью оперативно решить все возникшие вопросы с руководством.

Департамент здравоохранения администрации города приглашает жителей Тюмени к диалогу и напоминает, что администрация  медицинских организаций всегда на связи с пациентами.

Теги: врачи , горячая линия , поликлиники
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