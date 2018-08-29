В тюменских поликлиниках пройдет день открытых дверей

30 августа, в четверг, с 11 до 20 часов во всех поликлиниках Тюмени и АО "Здоровье" состоится очередной день открытых дверей.
Горожане смогут обратиться с вопросами к главному врачу и заместителям непосредственно в поликлинике или по телефону "горячей линии":
Проведение дней открытых дверей в учреждениях муниципального здравоохранения является хорошей возможностью оперативно решить все возникшие вопросы с руководством.
Департамент здравоохранения администрации города приглашает жителей Тюмени к диалогу и напоминает, что администрация медицинских организаций всегда на связи с пациентами.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru