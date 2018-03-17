ДЛЯ ВСЕХ
8:00 - 20:00 - Выборы Президента РФ.
Фестиваль "Тюменская весна". На городских площадках в течение дня состоятся конкурс школьных хоров "Поющий город", форум для родителей "Большая перемена", викторина "Тюмень – она моя", фотоконкурс "Открой свою Тюмень", продуктовая ярмарка, полевая кухня, "Город здоровья". Расположение площадок и подробности здесь.
10:30, 12:00 - "Игрушки". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
С 11:00 - Tyumen Cyber Fest 2018 (12+); 22:00 - концерт фестиваля "ST" (18+). Легкоатлетический манеж, улица Луначарского, 12. Программа здесь.
19:00 - The Rasmus. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "День святого Патрика". КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
19:00 - джазовый концерт: секстет Егора Тренина. Fabric Lab, улимца Молодежная, 74/4. Подробность здесь.
20:30 - митинг-концерт "Россия-Крым: Вместе навсегда!" Площадь 400-летия Тюмени, улица Республики, 129. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1805 году Наполеон I объявил себя королём Италии.
В 1856 году завершилась Крымская война России с Францией, Великобританией, Турцией. Подписан Парижский трактат между Россией с одной стороны и Францией, Великобританией, Турцией, Сардинией, Австрией и Пруссией с другой.
В 1898 году немецкий инженер Рудольф Дизель создал двигатель внутреннего сгорания.
В 1918 году вышло постановление Совнаркома о закрытии московских буржуазных газет "с преданием редакторов и издателей революционному суду и применением к ним самых суровых мер наказания".
В 1946 году Верховный Совет СССР принял первый послевоенный пятилетний план — Закон "О пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг.".
В 1949 году образована Организация Североатлантического договора — НАТО.
В 1960 году в эфир вышла первая передача "Телевизионного клуба кинопутешествий" ("Клуба путешественников"). Внесена в "Книгу рекордов Гиннесса" как старейшая программа российского телевидения.
В 1965 году советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос.
В 2001 году с плавающей платформы "Одиссей" в Тихом океане успешно запущена российско-украинская РН "Зенит-3SL", доставившая на орбиту американский спутник ХМ-2 Rock.
В 2004 году рекордно близко от Земли (43 тыс. км) пролетел астероид.
В 2014 году подписан договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию.
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