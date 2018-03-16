После закрытия избирательных участков в Тюмени начнется митинг-концерт

Традиционный митинг-концерт "Россия-Крым: Вместе навсегда!" в этом году состоится 18 марта. Праздничные мероприятия по случаю четырехлетия воссоединения Крыма и России начнутся в 20:30 на площади 400-летия Тюмени у драмтеатра (Республики, 129).

В программе - выступления музыкальных и творческих коллективов, народные гулянья и коллективное исполнение гимна России, сообщает администрация Тюмени.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, подавляющее большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. 18 марта президент РФ Владимир Путин, глава правительства Крыма Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали договор о включении Крыма и Севастополя в состав России в качестве новых субъектов.