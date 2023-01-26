Тюменцы почтили память узников фашистских лагерей

Митинг и возложение цветов к памятному знаку "Узникам фашистских лагерей 1941-1945 годов" в Тюмени проходит в преддверии Дня памяти жертв Холокоста.

В церемонии принимают участие Заместитель председателя Комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин, председатель совета региональной еврейской национально-культурной автономии Тюменской области "АДАР" Игорь Варкин, представители общественных организаций бывших малолетних узников фашистских концлагерей и ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, духовенства и другие.

В рамках девятой ежегодной Недели памяти жертв Холокоста в Тюмени пройдет еще несколько мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и освобождению в 1945 году Красной армией лагеря смерти Аушвиц (Освенцим), сообщает информационный центр правительства ТО.