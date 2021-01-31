Тюменцам напоминают об ответственности за участие в незаконных митингах

Правоохранительные органы напоминают тюменцам об ответственности за участие в несанкционированных акциях и митингах. Попытки провести несогласованные публичные мероприятия и провокации со стороны участников будут расцениваться как угроза общественному порядку.

Как сообщил начальник отдела информации и общественных связей Управления МВД России по Тюменской области Антон Каморников, полиция будет незамедлительно пресекать нарушения и предпринимать все меры для обеспечения порядка. Правонарушителей будут привлекать к ответственности согласно законодательству.

"Просим не поддаваться на провокации, не принимать участие в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов", – добавил Каморников.

В прокуратуре Тюменской области сообщили, что, если на мероприятии будут зафиксированы провокации или насилие, виновным может грозить до 15 лет лишения свободы. А вовлечение несовершеннолетних в противозаконные действия может обернуться лишением свободы на срок до 8 лет.

Получить штраф до 500 тысяч рублей можно, если шествие будет мешать полноценной работе объектов жизнеобеспечения или движению пешеходов и транспортных средств.

На сумму от 10 до 100 тысяч рублей могут оштрафовать инициаторов, нарушивших установленный порядок организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

За вовлечение в несанкционированное мероприятие несовершеннолетних можно получить штраф до 500 тысяч рублей (для юрлиц). Также виновного могут наказать обязательными работами на срок от 20 до 100 часов или административным арестом на срок до 15 суток.

Человека, нанесшего вред другому лицу или имуществу во время проведения акции, при условии, что происшествие не содержит уголовно наказуемого деяния, могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей или отправить на обязательные работы продолжительностью до 200 часов. Наказанием может стать и административный арест на срок до 15 суток.

Всем, кто призывает к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона. Все подобные сообщения в Интернете и соцсетях отслеживает и проверяет Генеральная прокуратура Российской Федерации. Роскомнадзор грозит владельцам сайтов штрафом на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Призывы к участию детей в несанкционированных митингах и акциях резко осудил адвокат Павел Астахов. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов также отметил, что детям не место на незаконных мероприятиях. По его словам, на таких акциях высока вероятность беспорядков, давки в толпе, могут быть люди в наркотическом и алкогольном опьянении, а это прямая опасность для жизни и здоровья детей. Он призвал родителей поговорить со своими детьми и объяснить им, чем они рискуют, вовлекаясь в незаконную деятельность.