В Тюмени ГИБДД проверит нарушения правил парковки

Сотрудники ГИБДД проведут рейд у крупных торговых центров. Автоинспекторы будут проверять соблюдения правил парковки, в частности незаконную стоянку автомобилей на местах, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, чаще всего места для инвалидов участники дорожного движения незаконно занимают на парковках у торговых центров или социально-значимых объектов. В таких случаях припаркованный с нарушениями транспорт эвакуируется. Подобные проблемы могут возникнуть и в тюменских дворах, где число мест для такой парковки устанавливается по числу жильцов-инвалидов. Работа по оказанию содействия людям с инвалидностью в таких случаях ведется круглосуточно.

ГИБДД рекомендует вне зависимости от района не занимать места, предназначенные для тех, кому трудно преодолевать большие расстояния.

