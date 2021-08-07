В Тюмени ГИБДД проверит нарушения правил парковки

08:26 07 августа 2021
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Сотрудники ГИБДД проведут рейд у крупных торговых центров. Автоинспекторы будут проверять соблюдения правил парковки, в частности незаконную стоянку автомобилей на местах, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, чаще всего места для инвалидов участники дорожного движения незаконно занимают на парковках у торговых центров или социально-значимых объектов. В таких случаях припаркованный с нарушениями транспорт эвакуируется. Подобные проблемы могут возникнуть и в тюменских дворах, где число мест для такой парковки устанавливается по числу жильцов-инвалидов. Работа по оказанию содействия людям с инвалидностью в таких случаях ведется круглосуточно.

ГИБДД рекомендует вне зависимости от района не занимать места, предназначенные для тех, кому трудно преодолевать большие расстояния.

Теги: ГИБДД , нарушения , парковки , ПДД , рейд
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