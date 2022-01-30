С "пьяным" вождением продолжает бороться тюменская автоинспекция

ГИБДД проанализировали данные аварийности на дорогах Тюменской области с участием водителей в состоянии опьянения и выработали комплекс мер по противодействию пьяному вождению.

Будет продолжена практика проведения "сплошных" проверок водителей на трезвость, как в областном центре, так и в городах и районах региона. Чтобы минимизировать неудобства для участников дорожного движения, в Тюмени проверки будут проводиться в выходные дни, а также в вечернее время по будням. Специальные мероприятия и "точечные" рейды будут проходить в системном режиме, с отработкой отдельных территорий, либо повсеместно. В ГИБДД рассчитывают на содействие активной общественности в мероприятиях по выявлению и предупреждению пьяной езды.

В сельских районах пройдут сходы граждан, с участием руководителей поселковых советов, администраций и сотрудников полиции, в том числе руководителей межмуниципальных подразделений ГИБДД.В 2021 году из 234 ДТП в Тюменской области, которые произошли по вине пьяных водителей, 70, то есть каждое третье, зафиксировано в Тюмени, 40 - в Тюменском районе, 17 в Заводоуковском городском округе, 10 в Уватском районе. А меньше всего таких случаев в Ишиме, Ялуторовске и Бердюжском районе, здесь за год произошло по одному ДТП по вине пьяных водителей.Чаще всего ДТП с пьяными водителями происходят в пятницу – 40 ДТП, субботу – 59 ДТП и воскресенье – 49 ДТП. По времени суток чаще совершают пьяные аварии с 20 до 22-х часов – 20 и 23 ДТП, а также с 00 до 01 часу ночи – 25 ДТП, сообщает ГИБДД Тюменской области.