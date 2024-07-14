В 2024 году в Ишиме выявили около 80 нарушений тишины

20:33 14 июля 2024
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77 нарушений тишины и покоя граждан выявили в Ишиме с начала 2024 года.
В прошлом году их было 101. С такой динамикой есть вероятность, что показатели прошлого года будут превышены, рассказал председатель административной комиссии городской администрации Игорь Швецов.

"Статья о нарушении тишины и покоя административного кодекса Тюменской области очень злободневная. Немногие знают, что нельзя шуметь не только ночью, но и в дневное время. Количество таких правонарушений растет", - подчеркнул он.
Игорь Швецов напомнил, что часы тишины в Тюменской области предусмотрены с 13 до 15 часов днем, с 22 до 8 часов в будние дни и с 22 до 9 часов в праздники и выходные.

По словам председателя административной комиссии, граждан наказывают в основном штрафом, но предусмотрена и более серьезная ответственность для должностных и юридических лиц. Особенно это связано с запуском пиротехнических средств на всевозможных торжествах.


Наказать могут и за проведение разгрузочно-погрузочных работ, особенно у жилых домов в неустановленное время. Если приемка товаров в магазин нарушает тишину, значит, необходимо изменить ее время. К нарушениям не относятся работа кондиционеров и холодильных камер, сообщает Тюменская линия.

Теги: Ишим , нарушения
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