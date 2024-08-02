В Тюмени в честь Дня ВДВ провели митинг

В День Воздушно-десантных войск России у Вечного огня в Тюмени состоялся торжественный митинг, в котором участвовали те, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству и кто знает, что такое десантное братство и воинский долг, члены их семей, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Здорово, что на таких мероприятиях мы видим наших доблестных десантников в кругу близких людей. Этой славной традиции уже много лет, она объединяет разные поколения. Сотни тюменцев служили в ВДВ, и по сей день они с честью и гордостью произносят девиз "Никто, кроме нас!". Я обратился к военнослужащим и ветеранам со словами поддержки. Сегодня десантники, как и представители других родов войск Российской армии, проявляют мужество и героизм, отстаивая независимость нашей страны. Как их деды и прадеды, современное поколение военнослужащих выполняет сложные задачи, показывая примеры истинного патриотизма. Спасибо за службу! Вы твердо стоите на страже безопасности нашей великой страны и её граждан", - отметил Афанасьев в своем Telegram-канале.