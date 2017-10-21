ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Игрушки", 11:00 - "Наш необыкновенный концерт". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Умная собачка Соня". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00- 18:00 - фестиваль "Листопад чудес": мастер-классы, лекции для родителей, детская зона. Вход бесплатный. МФК "Магеллан", улица 50 лет Октября, 14. Подробности здесь.
12:00 - семинар "Медицина без лекарств". На вопросы: как повысить иммунитет; влияет ли музыка на организм, ЛФК при грыжах, сколиозах, остеохондрозах, протрузиях расскажет Игорь Козловский,врач высшей категории со стажем 30 лет, педиатр, ЛОР, спортивный врач, реабилитолог, врач ЛФК, массажист. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
13:00 - акция "Ожившие полотна". ТРЦ "Гудвин". Подробности здесь.
15:00 - XIV открытый городской фестиваль "Осенняя рапсодия-2017". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности билеты здесь.
16:00- Х юбилейный турнир по армейскому рукопашному бою памяти Владислава Храмцова. СК "Центр Дзюдо", улица Валерии Гнаровской, 1. Вход свободный.
18:00 - "Пули над Бродвеем". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Шесть блюд из одной курицы". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Александр Пушкин. "Пиковая дама" - представление-монолог, все роли исполняет артист Евгений Князев. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
17:00 - официальное открытие третьего сезона проекта по предпринимательству для школьников "Это бизнес, детки". Образовательный проект для 200 школьников 9-11 классов из школ Тюмени и Тюменского района. отель "Ремезов", улица Грибоедова, д. 6, к. 1/7, зал "Иртыш". Тел. (3452) 49-07-17 - Кристина Фролова, Инвестиционное агентство Тюменской области".
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1730 году открыт Ладожский канал.
В 1822 году в России впервые было открыто Училище Топографов.
В 1842 году ювелир Густав Фаберже открыл в Санкт-Петербурге ювелирную мастерскую.
В 1918 году в Союз советских журналистов поступило заявление: "Прошу зачислить меня в члены профессионального Союза советских журналистов. Вл. Ульянов (Ленин)". Просьбу удовлетворили.
В 1922 году ВСНХ организовал при ЦАГИ комиссию по постройке металлических самолётов — официальная дата основания старейшего в России и в мире авиационного конструкторского бюро А. Н. Туполева (ныне ОАО "Туполев").
В 1942 году советские войска уничтожили немецко-финский десант, пытавшийся захватить остров Сухо и прервать Ладожскую коммуникацию, по которой шло снабжение Ленинграда.
В 1977 году в свой первый рейс отправился атомный ледокол "Сибирь". Эксплуатировался до 1992 году. Кстати, 22 сентября 2017 году спущен на воду новый атомный ледокол с этим же названием, сроком его сдачи назван ноябрь 2020 года.
В 1987 году Иосифу Бродскому присуждена Нобелевская премия по литературе.
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