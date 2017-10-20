ДЛЯ ВСЕХ
8:30 - 15:00 - ярмарка местной продукции. ТРЦ "Заречный двор" (пр. Солнечный, 11); ТЦ "П.О.Р.Т." (ул. Мельникайте, 126, корпус 2); Выставочный зал (ул. Севастопольская, 12); улица Бакинских Комиссаров (со стороны ул. Ямской); парковка, прилегающая к зданию Центра дзюдо (ул. В. Гнаровской, 1).
10:30, 12:00 - "Сказки бабушки Совы", 11:00 - "Репка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 12:00 - "Ёжик, Медвежонок и дырпыр". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
13:00 - акция "Ожившие полотна". "Галерея Вояж". Подробности здесь.
14:00 - семейный спектакль "Маленькие истории" (Москва) - авторский проект Андрея Климака, актера известного на весь мир Снежного Шоу Славы Полунина. Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
15:00 - Фотоклуб по субботам.
18:00 - "Ветер в тоболях". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Господин, который платит". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Игорь Маменко - заслуженный артист России и "человек-анекдот". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00- Stand Up Comedy. Brand New Show: Стас Старовойтов, Виктор Комаров, Нурлан Сабуров, Тимур Каргинов, Слава Комиссаренко. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Псой Короленко. Fabric Bar, улица Молодежная 74/4. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Народный танец - история народа", выступление местных ансамблей Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:30 - "Кругосветное путешествие? Легко!" В 22 года Тюменец Владимир Друганов совершил два кругосветных путешествия: 11 стран, 76000 километров, 2304 часа в дороге, 56 часов в небе, 16 авиаперелетов. "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 10:00 - III региональный форум замещающих семей. Технопарк, улица Республики, 142. Тел. 8(3452)20-16-74 – И. Кустова
16:00 - пресс-конференция, посвященная юбилейному турниру по армейскому рукопашному бою памяти Владислава Храмцова. В боях примут участие военнослужащие и гражданские спортсмены. ТРЦ "Сити Молл", улица Чаркова, 60.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1923 году совершил свой первый полёт самолёт АНТ-1 конструкции Андрея Туполева. Спустя ровно 4 года, в 1937 году, авиаконструктор арестован по обвинению во вредительстве и принадлежности к контрреволюционной организации. Правда, в июле 1941 года от дальнейшего отбытия наказания он был освобождён со снятием судимости.
В 1941 году нацисты уничтожили гетто в Городище, а в 1943-м в этот же день - Минское гетто.
В 1944 году в Бермудском треугольнике загадочно исчез экипаж американского корабля "Рубикон". Корабль был найден без повреждений, а на его борту находилась только собака. Судно было в отличном состоянии, если не считать порванного буксирного троса, свисавшего с носа корабля.
В 1971 году СССР проводит ядерные испытания на Семипалатинском полигоне, в 1975 году испытания повторились на на Новой Земле.
В 1990 году была создана предвыборная коалиция "Демократическая Россия".
В 2010 году Сергей Собянин утверждён мэром Москвы.
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