Молодые тюменцы могут поучаствовать в "Лаборатории социального проектирования"

С 8 по 25 апреля в Тюменской области пройдет "Лаборатория социального проектирования". Молодые люди примут участие в интерактивной настольной игре, которая поможет превратить идеи в социально значимые проекты. Зарегистрироваться можно в официальном сообществе "Мультицентр “Моя территория”" во ВКонтакте.

В серии игр примут участие команды из активных молодых людей и лидеров сообществ в возрасте от 14 до 35 лет. Их познакомят с основными аспектами создания и реализации социальных инициатив. Кроме того, жители региона разработают проекты, направленные на решение актуальных проблем своих городов и муниципальных образований.

Участники поработают под руководством опытных модераторов — победителей грантовых конкурсов и лидеров молодежных сообществ. Лучшие проекты смогут пройти на конкурс молодежных инициатив "Моя идея", где получат возможность выиграть финансовую поддержку.

Игры состоятся в Ишиме, Ялуторовске, Тобольске и Заводоуковске, а также в селах Исетское, и Омутинское и других населенных пунктах Тюменской области:

Ишим: 8, 15, 23 апреля — Мультицентр "Моя территория", ул. Ленина, 7;

Ялуторовск: 10 апреля — Культурный центр "Молодежный центр", ул. Свободы, 60;

Тобольск: 11 и 18 апреля — Мультицентр "Моя территория", ул. Красноармейская, 6/4;

Исетское: 17 апреля — Молодежный центр культуры и досуга, ул. Строителей, 9;

Боровский: 22 апреля — Молодежный центр "Поколение", ул. Советская, 4;

Омутинское: 24 апреля — Центр культуры и досуга, ул. Советская, 128;

Заводоуковск: 25 апреля — Центр развития детей и молодежи, ул. Комарова, 42/1, - сообщает КП-Тюмень.

— Мы хотим внести свой вклад в развитие муниципалитетов Тюменской области через поддержку социального проектирования. Наша задача — обучить молодых людей воплощать свои идеи для решения актуальных проблем территорий. Лаборатория помогает развивать навыки, которые дадут возможность молодым людям успешно расширять свои проекты и участвовать в федеральных грантовых конкурсах, — рассказала Айгерим Уакпаева, организатор проекта "Лаборатория социального проектирования".