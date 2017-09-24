ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 - второй семейный чемпионат по собиранию пазлов. Тюмеский технопарк, улица Республики 142, конференц-зал "Международный конгресс-холл". Подробности здесь.
11:00, 13:00 - премьера "Ёжик, Медвежонок и дырпыр", сказка для самых маленьких. 14:00 - "Очень простая история". Театр "Ангажемент", улица Советская, 8А. Подробности, билеты здесь.
10:30, 12:00 - "Как на Машу зубки обиделись", 11:00 - "Легенда о драконе". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
15:00 - цирк зверей. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
15:00 - мастер-класс "Как снять крутой ролик для Google? Брендированный контент". Медиаполис, улица Чернышевского, 2а/12. Подробности здесь.
16:00 - концертная программа "Древняя песня Огня". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
17:00 - чемпионат ВХЛ 2016-2017: матч ХК "Рубин" (Тюмень) - ХК "Кристалл" (Саратов). Дворец спорта, улица Розы Люксембург 12. корпус 1.
18:00 - "Он, Она, окно, покойник". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Stand Up Сергея Дружко. Клуб "Байконур", улица Горького 44/3. Подробности здесь.
20:00 - семинар "Почему я до сих пор не замужем?" Отель "Восток", улица Республики, 159. Подробности здесь.
21:00 - "Звери". Ресторан "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б). Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1852 году состоялся первый полёт на дирижабле с паровым двигателем совершил француз Анри Жиффар (Baptiste Henry Jaques Giffard).
В 1869 году на американском рынке произошла паника из-за массовой скупки золотых слитков двумя бизнесменами ("чёрная пятница").
В 1893 году в Петербурге на ипподроме на Семёновском плацу (ныне Пионерская площадь) между командами "Спорт" и петербургским кружком спортсменов состоялась одна из первых в России игр в "ножной мяч"
В 1944 году опубликован американский "План Моргентау" о послевоенном устройстве Германии — планировалось полностью свернуть промышленность Германии и превратить её в сугубо сельскохозяйственную страну.
1948 — Основание компании "Хонда Мотор".
В 1964 году в "Известиях" опубликованы "Предложения по усовершенствованию русского языка". Будь они приняты, мы сегодня писали бы "доч", "жури", "заец".
В 1990 году Михаилу Горбачёву даны чрезвычайные полномочия для перехода к рыночной экономике.
В 1993 году в России учреждена Комиссия по правам человека.
В 1998 году во французском Лионе впервые проведена операция по трансплантации руки человеку.
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