ДЛЯ ВСЕХ
08:00 - чемпионат Тюменской области по рыболовному спорту, начало соревнований- 10:00. 42 км автомобильной дороги Тюмень-Каменка, Тура (для журналистов тел. 8-902-815-62-67 - Владимир Васильев).
С 10:00 - VIII Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа. Выставочный зал, улица Севастопольская, 12.
С 10:00 - физкультурное мероприятие "Тюменская тропа". 6 км дороги на оз. Лебяжье (поворот налево на 10 км Червишевского тракта по указателю "оз. Лебяжье"). Более подробная информация в разделе мероприятий "Тюменская тропа" (для журналистов тел.: 29-02-10 доб. 146 или 147 - Раиса Шабанова). Регистрация обязательна.
10:00 -18:00 - Фестиваль китайского языка и культуры. Музей-усадьба Колокольниковых, 18, 20. Подробности, программа мероприятий здесь.
10:30, 12:00 - "Как на Машу зубки обиделись", 11:00 - "Золотой петушок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Бармалей", Волшебная сказка. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - 14:00 - День открытых дверей в "Аванпосте", улица Широтная, 216 (тел. для журналистов - 8-919-956-91-71, Игорь Ревякин). Подробности здесь.
12:00 - 15:00 - ежегодная мусороуборочная акция "Сделаем!" на территории лесополосы возле ТЭЦ-2. Подробности акции и участия здесь (для журналистов тел. 8-904-887-82-72 - Юлия Стафеева).
12:30 - профилактический марафон "Тюменская область – территория здорового образа жизни!" Цветной бульвар. Подробности здесь.
14:00 - 16:00 - акция "Стань героем. Спасай жизни. Первая помощь для каждого и везде!" Ищите медицинских работников неподалеку от фонтана Времена года — со стороны улицы Герцена. Цветной бульвар. Подробности здесь.
15:00 - public-talk с самым узнаваемым голосом русского дубляжа – Петром Гланцом. Пётр Гланц озвучивал героев таких фильмов, как: "Дэдпул", "Трансформеры", "Такси-4", "Железный Человек", "Мальчишник в Вегасе", "Форсаж", сериал "Остаться в живых" и многое другое. Мелиаполис, улица Чернышевского, 2а/12. Необходима регистрация.
18:00 - "Бальзаминов". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
Ялуторовск, 14:00 - "Грибной бум". Туркомплекс "Ялуторовский острог", Сретенская площадь, ст. 1. Вход свободный. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1907 году в Петербурге создано Императорское Русское военно-историческое общество.
В 1933 году в Москве основано издательство "ДЕТГИЗ" (позднее переименовано в издательство "Детская литература").
В 1937 году в "Правде" опубликована "Кантата о Сталине" ("О Сталине мудром, родном и любимом прекрасную песню слагает народ…").
В 1970 году начат выпуск автомобилей "ВАЗ-2101" — "Жигули".
В 1998 году при первой попытке вывести в космос 12 космических аппаратов системы связи Глобалстар произошёл отказ системы управления ракеты-носителя среднего класса "Зенит-2". Ракета вместе с полезной нагрузкой упала в предгорьях Алтая.
В 1999 году в результате теракта в Москве в ночь на 9 сентября был частично разрушен многоквартирный жилой дом № 19 по улице Гурьянова. Погибли 100 человек.
В 2001 году в 01:46:40 по Гринвичу часы отсчитали миллиардную секунду эры UNIX, которая началась в полночь 1 января 1970 года — именно с этого момента Unix-системы отсчитывают "внутреннее" время.
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