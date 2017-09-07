В День трезвости тюменцы забьют гвозди в арт-объект

Областной профилактический марафон "Тюменская область – территория здорового образа жизни!" пройдет на Цветном бульваре 9 сентября, начало в 12:30. Он станет итоговым в праздновании областной недели трезвости.

За входной аркой бульвара, неподалеку от спортивного комплекса "Центральный", показательные выступления устроят юные тхэквондисты, гимнастки, борцы, воспитанницы отделения спортивной аэробики и другие спортсмены.

У цирка гостям праздника предложат стать непосредственными участниками работы профилактической площадки "Сделай правильный выбор!". Поучаствовав в квесте, тюменцы смогут "заработать" 5 купонов. Их можно будет обменять на жетоны и выиграть призы. Розыгрыш призов состоится в 15:30.

В работе площадки примут участие психолог и нарколог. У специалистов можно будет получить бесплатную консультацию и задать интересующие вопросы на тему алкогольной и наркотической зависимостей. Кроме того, горожане своими руками создадут два арт-объекта – оставят свой аргумент в пользу трезвого образа жизни на "Щите здоровья" и забьют гвоздь в бревно, выразив тем самым свое отношение к вредным привычкам.