В воскресенье в центре Тюмени из-за крестного хода перекроют часть улиц

В связи с проведением крестного хода, организованного в рамках проведения областного Дня трезвости, 10 сентября с 11:30 до 12:30 будет приостановлено движение транспортных средств в связи с прохождением колонны участников по следующему маршруту: ул. Семакова – ул. Володарского – ул. Водопроводная – ул. 25-го Октября.

Департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени обращается горожанам с просьбой в этот день заранее планировать маршрут движения.