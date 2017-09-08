В воскресенье в центре Тюмени из-за крестного хода перекроют часть улиц

В связи с проведением крестного хода, организованного в рамках проведения областного Дня трезвости, 10 сентября с 11:30 до 12:30 будет приостановлено движение транспортных средств в связи с прохождением колонны участников по следующему маршруту: ул. Семакова – ул. Володарского – ул. Водопроводная – ул. 25-го Октября.
Департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени обращается горожанам с просьбой в этот день заранее планировать маршрут движения.
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