День трезвости: в Тюмени приостановят продажу алкоголя

В связи с проведением 9 сентября массовых мероприятий, посвященных VI областному празднику трезвости, розничная торговля алкоголя в Тюмени будет запрещена.
Продажа спиртных напитков возможна лишь внутри ресторанов, кафе, баров, закусочных, кулинарий и иных объектов общественного питания.
Продажа алкогольной продукции на вынос расценивается как незаконная. Виновные в нарушениях перечисленных запретов будут привлекаться к ответственности органами внутренних дел, напоминают в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени.
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