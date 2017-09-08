День трезвости: в Тюмени приостановят продажу алкоголя

В связи с проведением 9 сентября массовых мероприятий, посвященных VI областному празднику трезвости, розничная торговля алкоголя в Тюмени будет запрещена.

Продажа спиртных напитков возможна лишь внутри ресторанов, кафе, баров, закусочных, кулинарий и иных объектов общественного питания.

Продажа алкогольной продукции на вынос расценивается как незаконная. Виновные в нарушениях перечисленных запретов будут привлекаться к ответственности органами внутренних дел, напоминают в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени.